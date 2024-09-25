Волонтеры Можайского округа отправят бойцам СВО консервы и вязаные вещи

«Студии добровольчества» в Можайском культурно-досуговом центре продолжают помогать участникам Специальной военной операции на Украине. Активисты готовят для отправки на фронт домашние консервы, теплую одежду и другие нужные вещи.

Участники студий плетут маскировочные сети, помогающие скрыть технику и людей во время боев. Жители Можайска готовят домашние заправки, маринады и соленья. Волонтеры делают и окопные свечи, которые дарят тепло российским бойцам.

Любители рукоделия вяжут в студии свитера, носки и шарфы. А самые маленькие можайцы пишут фронтовикам теплые письма для поднятия боевого духа.

Во всех Домах культуры округа постоянно действуют пункты сбора гуманитарной помощи.

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