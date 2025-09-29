Волонтеры Мособлгаза посетили Ногинский приют для животных

В Ногинском приюте для бездомных животных постоянно кипит работа, требующая внимания и заботы. Сотрудники учреждения благодарны за любую помощь от неравнодушных людей и организаций.

Регулярную поддержку оказывают различные группы волонтеров, среди которых студенты, школьники и трудовые коллективы. Особое место в этом движении занимает АО «Мособлгаз», волонтеры которого присоединились к помощи приюту несколько лет назад. С тех пор они активно участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение работы заведения.

Сотрудники компании занимаются выгулом собак, уборкой вольеров, а также обработкой мисок и уходом за оборудованием. Их регулярные визиты способствуют не только улучшению условий жизни животных, но и укреплению командного духа внутри коллектива.

Администрация приюта высоко ценит вклад волонтеров и выражает признательность за постоянное внимание к потребностям животных. Эта совместная деятельность является примером социальной ответственности и показывает, как важно объединять усилия для помощи тем, кто в этом нуждается.