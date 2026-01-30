Волонтеры «Молодой гвардии» помогли убрать снег в детском саду

В городе Лобня волонтеры «Молодой Гвардии» оказали помощь детскому саду «Золотая рыбка». Они расчистили территорию после обильных снегопадов: крыши веранд, прогулочные зоны и пожарные лестницы.

По словам воспитателя детского сада Оксаны Селиховой, своими силами коллективу было сложно справиться с выпавшим снегом. Она обратилась за помощью к руководителю лобненского отделения «Молодой Гвардии» Денису Барабанову и получила незамедлительный отклик. Воспитатель выразила благодарность молодым активистам и надежду на дальнейшее сотрудничество.

Денис Барабанов сообщил, что в уборке снега участвовали около 10 активистов. Он добавил, что уже целый месяц волонтеры помогают приводить в порядок территории детских садов и спортивные площадки.

Всего за зимний период в подобных мероприятиях приняли участие около 30 активистов «Молодой Гвардии».