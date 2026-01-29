Волонтеры «Молодой гвардии» помогли расчистить снег в Лотошине

Волонтеры «Молодой гвардии» активно включились в борьбу со снегом в муниципальном округе Лотошино. Они прибыли в Лотошинскую больницу и очистили от снега входную группу, пандус, больничный двор, скамейки и лестницы.

По словам руководителя «молодогвардейцев» Сергея Яковлева, помогать с расчисткой снега — долг каждого волонтера. Волонтеры выбрали больницу, потому что, несмотря на то что ее территорию уже чистили, непрекращающийся снегопад замел все снова. А в больницу люди ходят каждый день, и в основном это люди пожилого возраста и женщины с детьми.

Согласно информации Гидрометцентра России, в северо-западной части Московской области за минувшие сутки выпало от 6 до 10 миллиметров осадков.