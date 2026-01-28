Волонтеры «Молодой гвардии» помогли пенсионерке в Серпухове

В городе Серпухов на улице Космонавтов, 29/16 волонтеры «Молодой Гвардии» оказали помощь 85-летней пенсионерке. Лидер команды Рамазан Дадаев сообщил, что пожилая женщина Галина Палагина обратилась за помощью в штаб организации. Она попросила расчистить подходы к ее дому, чтобы врач мог беспрепятственно попасть на участок.
На заявку отреагировали оперативно. После занятий в образовательных учреждениях волонтеры собрались в штабе, взяли необходимое оборудование и отправились по указанному адресу. В течение часа они очистили подходы к дому и освободили калитку от снега.
