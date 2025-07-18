Волонтеры Ленинского округа побывали на встрече с успешным предпринимателем

Мероприятие организовало в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» Министерство информации и молодежной политики Подмосковья. Пообщаться с группы компаний «Чистая линия» Арменом Бениаминовым приехало более тысячи участников из 50 муниципалитетов региона, в том числе делегация из 20 добровольцев Ленинского округа.

Молодые люди из местного отделения «Волонтеры Подмосковья» получили ценные рекомендации от успешного предпринимателя. Армен Бениаминов поделился своей историей успеха, акцентируя внимание на важности качественного образования, глубокого погружения в профессию и активного участия в общественной жизни. Участники встречи смогли задать лидеру общественного мнения интересующие вопросы и получить развернутые ответы.

Анна Кузнецова из Ленинского округа отметила, что такое общение с успешными людьми помогает молодежи накапливать знания и определять свой дальнейший путь развития. «Спасибо организаторам за встречу, а спикеру за интересный диалог», — поблагодарила волонтер.

Министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе рассказала, что на такие встречи приглашают экспертов в самых разных областях: журналистов, артистов, бизнесменов, общественных деятелей. Это помогает молодым людям расширить кругозор и научиться принимать важные решения.