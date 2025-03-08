Волонтеры к 8 Марта вручили женщинам на улицах Можайска открытки и цветы

К Международному женскому дню бабушки, женщины, девушки и девочки муниципального округа получили розы и сделанные вручную поздравительные открытки. Мероприятие прошло у Можайского культурно-досугового центра на оживленном пересечении улиц Московская, Красных партизан и Клементьевская.

«Дорогие мамы, бабушки и женщины нашего округа! Хотим вас искренне поздравить с праздником 8 Марта. Мы вас всех очень любим, спасибо что вы есть!» — поздравил жительниц Можайска один из волонтеров.

Отметим, что акция к 8 Марта «Вам, любимые!» проходит во многих городах России. Каждый год вот уже более пяти лет волонтеры поздравляют женщин и девушек и дарят им цветы.