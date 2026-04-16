Волонтеры из Звенигорода спасли сову возле Москвы-реки

Волонтеры из Одинцовского округа обнаружили птицу, которая запуталась в леске на дереве и не могла самостоятельно освободиться. Команда провела спасательную операцию.

Во время дежурства вдоль береговой линии Москвы-реки волонтеры увидели: среди ветвей дерева беспомощно висела птица. Тонкая леска оплела крылья и лапы совы, лишив ее возможности двигаться и летать.

Спасатели приняли решение — оперативно организовать операцию по вызволению совы. Задача оказалась непростой: чтобы добраться до птицы, волонтерам пришлось забраться на дерево. Каждый участник внес свой вклад: одни обеспечивали безопасность тех, кто работал на высоте, другие координировали действия, третьи помогали с инструментами.

Сейчас спасенная птица находится под наблюдением ветеринаров. По словам волонтеров, сова чувствует себя удовлетворительно — полученные травмы не оказались серьезными, угрозы для жизни нет. После осмотра врачи назначили птице восстановительный уход: правильное питание, покой и наблюдение.