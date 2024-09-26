Волонтеры из Жуковского отправят новую партию гумпомощи в зону СВО

Глава Жуковского Борис Аубакиров посетил волонтерско-производственную группу «Жуковяз». Ее активисты создают изделия, которые отправляют для помощи бойцам в зону спецоперации.

Активисты «Жуковяза» показали главе муниципалитета ассортимент изделий, которые они изготавливают для помощи фронту. Это маскировочные сети, маскхалаты, носилки, балаклавы, нашлемники, покрывала и многое другое.

«Изделия „Жуковяза“ регулярно отправляются в зону проведения СВО и крайне востребованы среди наших бойцов. Мы, со своей стороны, продолжим оказывать всяческую поддержку волонтерам, которые помогают нашим героям приблизить победу», — рассказал Борис Аубакиров.

Волонтеры помогают фронту с октября 2022 года и регулярно отправляют в зону СВО гумпомощь. В нее в том числе входят пончо, нижнее белье, носки, маскировочные костюмы, окопные свечи, гигиенические наборы и другие товары.

Отметим, что сейчас волонтеры этой организации работают в 22 мастерских в Московской области. В Жуковском действует два таких отделения.

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