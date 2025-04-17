Волонтеры из Зарайска примут участие в поиске без вести пропавших бойцов ВОВ

Торжественная церемония открытия ежегодной акции «Вахта памяти» прошла в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот». Мероприятие собрало представителей молодежных организаций, волонтерских движений, патриотических клубов и поисковых отрядов со всей страны, включая делегацию школьников лицея № 5 из Зарайска.

«Вахта памяти» традиционно знаменует начало поискового сезона. В течение весны, лета и осени сотни добровольцев будут вести работы на местах боев Великой Отечественной войны, чтобы вернуть имена и достойно похоронить павших защитников Родины.

«Для наших ребят участие в таком мероприятии — это не только честь, но и важный урок живой истории. Планируется, что летом ребята примут участие в поисковых мероприятиях, в каком именно формате, пока обсуждается», — сказала координатор волонтерского движения Зарайска Наталия Якушкина.

В рамках открытия «Вахты памяти» участники посетили Главный храм Вооруженных Сил России, где была проведена памятная литургия. Также прошли тематические выставки и экскурсии по масштабному музейному комплексу парка «Патриот».