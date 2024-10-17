Областной форум волонтеров прошел в Ногинске

В центре «Про Молодежь» 80 ребят из восьми городских округов Подмосковья встретились с экспертами и опытными волонтерами. Ребятам рассказали, где найти мотивацию и как достичь высот в волонтерском движении.

Ногинский молодежный центр «Про молодежь» принял в своих стенах участников регионального форума «Волонтеры Подмосковья». Ребята приехали из восьми городских округов. Перед аудиторией выступили эксперты в сфере добровольческой, проектной деятельности и медиа продвижения.

В этот день у ребят появилась уникальная возможность пообщаться с опытным волонтером, депутатом Наро-Фоминского округа Егором Балевым. Он рассказал, как получать правительственные гранты на реализацию своих идей и как правильно распределить расходы.

Волонтеров научили разрабатывать собственные социальные проекты.

Также организаторы подготовили образовательно-развлекательные игры на сообразительность и командную работу. Для руководителей волонтерских движений провели круглый стол, на котором они обсудили работу в 2024 году и планы на 2025-й.

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