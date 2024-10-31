Волонтеры из Воскресенска встретились с актером кино Аристархом Венесом

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск посетили Королев, где приняли участие в флагманском проекте «Мы будущее. Сила Смыслов». Он представляет серию паблик-токов, в рамках которых подмосковная молодежь встречается с известными спикерами и лидерами общественного мнения.

Мероприятие вел Дмитрий Степанищев, который стал связующим звеном между зрительным залом и почетным гостем — известным продюсером и актером театра и кино Аристархом Венесом. Актер поделился с молодежью своим опытом в киноиндустрии, рассказал о личных приоритетах и жизненных принципах. Диалог оказался живым и неформальным, наполненным примерами из личной жизни и профессионального пути Венеса, что сделало его особенно близким для молодых участников.

В ходе встречи участники выстроились в очередь, чтобы задать вопросы. Темы варьировались от съемочного процесса до личных увлечений актера в спорте, музыке и литературе. Каждый вопрос получил развернутый ответ, что позволило воскресенским волонтерам также активно участвовать в обсуждении.

Основная мысль встречи заключалась в том, чтобы быть внимательнее и добрее друг к другу, а также верить в себя и свои силы. Такие мероприятия служат платформой для общения, обмена опытом и формирования нового взгляда на будущее. Участники получили ценные знания и опыт, которые помогут им в карьерном развитии и реализации жизненных целей.

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