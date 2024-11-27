Волонтеры из Воскресенска приняли участие в областном форуме

Мероприятие «Мы будущее. Сила смыслов» проходило в Дмитрове. На форуме побывали представители молодежного центра «Олимпиец» из Воскресенска.

Проект «Мы будущее. Сила смыслов» собрал активистов со всего Подмосковья. Организаторы мероприятия ставили своей целью вдохновить молодежь на самореализацию и развитие активной гражданской позиции.

Самым ярким моментом форума стало выступление известного сценариста и продюсера Ильи Бачурина. Он рассказал волонтерам о своих поездках в зону спецоперации. Бачурин организовывал концерты для участников СВО и детей на освобожденных территориях. Он поделился с молодыми людьми своими впечатлениями, организационными вопросами и отметил роль культуры в укреплении единства нации.

Кроме того, Илья Бачурин пообщался с волонтерами в формате открытого микрофона. Участники форума задали продюсеру множество интересных вопросов и получили на них ответы.

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