Волонтеры из Воскресенска приняли участие в форуме «Молодежь в добровольчестве»

Более 100 добровольцев приняли участие в тематическом форуме в Подмосковье. Своим опытом поделились и активисты из Воскресенска.

Участниками мероприятия стали волонтеры из Воскресенска, Балашихи, Ногинска, Домодедова, Жуковского, Люберец, Раменского и Электростали. Организовало событие Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это завершающий образовательный форум в этом году. Всего в этом их было четыре, общий охват составил более 400 активных молодых людей со всего региона. Каждая такая встреча — это не только обмен опытом, но и мощный импульс для развития волонтерского движения. Мы видим, как растут компетенции ребят, как их инициативы становятся более профессиональными и системными, и, безусловно, будем продолжать эту работу», — прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Волонтеры узнали, как организовывать мероприятия, какие навыки для этого необходимо иметь, как качественно выстраивать коммуникации. Поговорили об организаторских способностях и тайм-менеджменте, развитии критического мышления.