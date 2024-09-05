Волонтеры из Воскресенска поучаствовали в военно-музыкальном фестивале

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» завершил работу 1 сентября. В подготовке и проведении мероприятия помогали волонтеры из городского округа Воскресенск.

Представители волонтерского корпуса из Воскресенска участвовали в организации XVI Международный военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

На Красной площади работали добровольцы Светлана, Иван и Виктория. Там шествовали артисты в форме военнослужащих разных эпох. Всего на площади выступили около тридцати коллективов.

Также воскресенские волонтеры помогали провести концерт на площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации. Они работали со зрителями, сотрудничали с артистами и представителями СМИ, делали фотографии и снимали видеорепортажи.

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