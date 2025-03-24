Волонтеры из Воскресенска побывали на паблик-токе в Доме правительства

Тематическое мероприятие в Доме правительства в Москве посетили активисты молодежного центра «Олимпиец» из Воскресенска. Ребята поучаствовали в дискуссии с известным блогером.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов». С молодежью встретился блогер и переводчик Дмитрий Пучков. Он известен под псевдонимом «Гоблин».

Спикер поделился с ребятами интересными фактами о своей профессии. Также они обсудили тему приоритетов и жизненных ценностей. Встреча прошла в формате открытого диалога.

Каждый желающий мог задать Дмитрию все интересующие вопросы. В том числе это сделали и волонтеры из Воскресенска.

Отметим, что «Мы будущее. Сила смыслов» является одним из флагманских проектов Министерства информации и молодежной политики Московской области. В его рамках проходят паблик-токи с представителями политики, журналистики, бизнеса, культуры и спорта.