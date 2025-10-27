Волонтеры из Воскресенска победили на областном чемпионате по оказанию первой помощи

Финал областного чемпионата по оказанию первой медицинской помощи прошел в Щелкове. В нем приняли участие более 150 активистов из Подмосковья в составе 26 команд. В результате сборная «Трешка» городского округа Воскресенск заняла первое место.

Второе место заняли ребята «Первые-10» из Чехова, а третье — «Восьмерка» из Щелкова.

Каждой команде перед стартом выдали маршрутный лист, состоящий из трех заданий. Участники продемонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, а также решили две ситуационные задачи — «Люстра» и «Самокатчик». В первой волонтеры оказали помощь трем пострадавшим — человеку без сознания, человеку с частичной непроходимостью дыхательных путей и раненому с осколком на руке. Во втором случае конкурсантам предстояло помочь четырем жертвам — человеку без сознания, человеку с кровотечением из носа, а также двум паникующим людям, один из которых имел венозное кровотечение на руке.

Участники посетили мастер-классы, изучили теорию и отработали полученные знания на практике.