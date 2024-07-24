Волонтеры из Воскресенска очистили территорию усадьбы Марьино в Бронницах

Союз волонтеров Белоозерского городского округа Воскресенск
Фото: Союз волонтеров Белоозерского городского округа Воскресенск

Активисты из Воскресенка и Белоозерского совместно с волонтерами Подмосковья и всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» приняли участие в экологический акции. Они очистили территорию исторической усадьбы Марьино в Бронницах.

В минувшие выходные сотрудники молодёжного центра «Олимпиец» и участники союза волонтёров города Белоозерский очистили территорию исторической усадьбы от мусора, старых веток и сломанных деревьев.

Во время субботника волонтеры могли принять участие в экологических мастер-классах: расписать одежду, изготовить шопперы из вторсырья и послушать лекцию о правильном отношении к окружающему миру.

Волонтеры городского округа Воскресенск получили подарки за самое активное участие в субботнике.

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