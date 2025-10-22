Волонтеры из Видного прошли обучение в Академии гражданской защиты МЧС

Активисты «Волонтеров Подмосковья» в Ленинском округе приняли участие в образовательном интенсиве в Академии гражданской защиты МЧС. Они освоили навыки, которые необходимы во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Полученные знания и навыки позволят нашим волонтерам более эффективно реагировать на экстренные ситуации и оказывать квалифицированную помощь пострадавшим. Мы стремимся к тому, чтобы наши активисты были готовы к любым вызовам и могли внести свой вклад в обеспечение безопасности жителей Подмосковья», — отметил начальник отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Илья Сенчуров.

В рамках программы волонтеры освоили ключевые навыки, необходимые в критических ситуациях: научились оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать пострадавших, узнали о классах пожаров, типах огнетушителей и правилах их применения, познакомились с аварийно-спасательными инструментами и оборудованием для ликвидации ЧС.

«Теоретическая подготовка, дополненная практическими занятиями, поможет нам чувствовать себя увереннее в реальных чрезвычайных ситуациях. Теперь мы сможем действовать компетентно и слаженно», — добавила активистка «Волонтеров Подмосковья» Ленинского округа Полина Романовская.

Мероприятие организовали при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.