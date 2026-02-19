Волонтеры из центра «Олимпиец» помогли коммунальным службам после снегопада

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» оказали содействие коммунальным службам в устранении последствий сильного снегопада. Они расчистили подходы к детскому саду «Ромашка», обеспечив безопасный путь для воспитанников и их родителей.

Ранее добровольцы уже принимали участие в уборке снега у поликлиники, на детских площадках и остановках. «Откликаемся на просьбы жителей, помогаем старикам расчистить снег у частных домов», — рассказали активисты.

Среди волонтеров, борющихся со снежными завалами, выделяется Станислав Аверин, сотрудник «Олимпийца» и победитель областного конкурса добровольцев в номинации «Серебряное волонтерство». Несмотря на суровые погодные условия, он сохраняет оптимизм: «Снега много, мы радуемся зиме и помогаем людям».