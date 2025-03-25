Волонтеры из Солнечногорска привезли корм в приют для бездомных животных

Активисты «Молодой гвардии» и специалисты клуба молодежных инициатив «Коннект» из Солнечногорска посетили приют для бездомных животных «Ника». Они привезли для животных собранные корма и предметы обихода.

Активисты также пообщались с сотрудниками и с волонтерами. Специалисты приюта рассказали, что животных здесь лечат, стерилизуют, вакцинируют и помогают найти новый дом.

«Можно и нужно проводить экскурсии в приютах для животных: кто-то привезет корм, кто-то станет волонтером и будет помогать сотрудникам в уходе за питомцами — можно много чего, нужно совсем мало. Желание. С какой радостью собаки встречают каждого, кто подходит к вольеру! Они как дети, им хочется играть, гулять, любить и быть любимыми. Давайте все будем более ответственными за тех, кого мы приручили», — отметил член партии «Единая Россия», руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.