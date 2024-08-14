Волонтеры из Серпухова спасли запертую в квартире собаку

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Жители Серпухова помогли вызволить из запертой квартиры собаку, хозяин которой не мог вернуться домой. Животное направили в приют на реабилитацию.

Неделю назад соседи услышали лай в одной из квартир дома № 102 на Весенней улице. Хозяин пса пропал, а позже выяснилось, что в ближайшее время он не сможет вернуться. Тогда активные жительницы Светлана и Галина взялись за спасение питомца.

Они обратились в управляющую компанию «Паритет» и полицию, рассказали о ситуации в социальных сетях. На место вызвали экстренные оперативные службы, кинологов и зоозащитников. Дверь в квартиру вскрыли, а животное в состоянии сильного стресса передали на реабилитацию в приют для животных «Котопес».

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