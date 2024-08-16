Волонтеры из Серпухова привезли еду и игрушки в приют для животных

Пресс-служба городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба городского округа Серпухов

Волонтеры из Серпухова приехали в приют для животных «Зоозащита +». Они приняли участие в акции «Лучший друг» и привезли еду, игрушки, а также помогли с уборкой.

Акцию «Лучший друг» приурочили ко Всемирному дню бездомных животных. Ребята из трудовых бригад муниципалитета, волонтеры Подмосковья и сторонники партии «Единая Россия» помогли приюту «Зоозащита +».

Серпуховичи приезжают в учреждение регулярно. Они привозят продукты, помогают прибираться, гулять с животными и благоустраивают территорию.

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