Волонтеры из Серпухова поучаствуют в международном конкурсе «Интервидение»

Команда «Волонтеров Подмосковья» из Серпухова прошла отбор на участие в добровольческом конкурсе международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». В состав делегации вошли 24 активиста и три тим-лидера, которые будут представлять регион на масштабном событии.

Волонтеры будут отвечать за широкий спектр задач, включая аккредитацию гостей и участников конкурса, оказание содействия в организации репетиционных процессов и торжественных церемоний, а также обеспечение навигации на территории проведения мероприятия.

Участие в «Интервидении» станет для волонтеров из Серпухова возможностью приобрести бесценный опыт и внести свой вклад в организацию международного события. Организаторы верят, что добровольцы покажут высокий уровень подготовки, ответственности и профессионализма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.