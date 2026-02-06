Волонтеры из Сергиева Посада очистили тротуар от снега

Ученики восьмого класса коррекционной школы в Сергиевом Посаде приняли участие в акции по уборке снега. Они являются участниками движения «Волонтеры Подмосковья». За организацию работы отвечала советник по воспитанию Наталья Скобелева, под ее руководством ребята быстро справились с поставленной задачей.

Тротуар, который очистили волонтеры, имеет важное значение для города: он соединяет жилой микрорайон с вокзалом. Этим путем ежедневно пользуются не только школьники и их родители, но и многие жители города.

Прохожие благодарили ребят за помощь. Поступок юных волонтеров — это реальный вклад в борьбу с последствиями зимней непогоды.