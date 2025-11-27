Волонтеры из Серебряных Прудов организовали акцию «Друзей не бросают»

В поселке Успенский развернулась настоящая операция спасения, инициированная неравнодушными жителями. Благотворительная акция «Друзей не бросают» принесла помощь бездомным кошкам и собакам, оказавшимся на грани выживания в условиях наступающих холодов.

Волонтеры округа посетили Успенский, где разложили порции корма для животных.

«Низкие температуры, ледяные ветра и отсутствие укрытия превращают каждый день в борьбу за жизнь, ставя животных перед угрозой обморожения и гибели. Особенно остро эта проблема стоит в сельских населенных пунктах, таких как Успенский, где отсутствуют постоянные кормушки, приюты или централизованные программы помощи, а численность бездомных животных зачастую велика», — сообщили организаторы.

Волонтеры призывают каждого жителя Серебряных Прудов не оставаться в стороне и поддерживать местные инициативы по организации кормушек и сбору средств. Организаторы планируют развивать и масштабировать благотворительные акции.