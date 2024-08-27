Волонтеры из Реутова доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Сотрудница администрации Реутова вместе с волонтерами доставила гуманитарный груз в зону спецоперации. Группа активистов посетила несколько бригад и подразделений.

Представители волонтерского объединения «Скорая Z помощь» доставили посылку бойцам на передовую. В группу вошла сотрудница администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Активисты посетили две штурмовые бригады и несколько подразделений и передали военнослужащим посылку. В нее вошли комплексы систем радиоэлектронной борьбы, инструменты, маскировочные сети, продукты и средства гигиены.

Отметим, что это объединение работает в Реутове полтора года по инициативе жителей. Каждый месяц волонтеры отправляют гумпомощь бойцам. Посылки собирают по их запросам. Активисты уже совершили 29 рейсов.

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