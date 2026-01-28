Сегодня 10:51 Волонтеры из Раменского представили выставку об усадьбе Быково в Жуковском 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Выставки

Волонтеры

Жуковский

Раменское

Экспозицию «Вернисаж» в Дворце культуры «Жуковский» организовали участники волонтерского проекта SaveBykovo. Вся выставка посвящена жемчужине архитектуры, памятнику истории, великой русской культуры — усадьбе Быково.

В залах представлено около 200 работ художников и фотографов, которые показали усадьбу во всей ее красоте и величии. Посетителей удивляли и коллаборации фотографов с мастерами декоративно-прикладного искусства — например, Ирина Железнова приложила свою руку к фото Елены Магаляс, чтобы создать креативную подачу снимка.

Организаторы подготовили разнообразную программу. В течение трех недель можно насладиться классической музыкой в исполнении творческих коллективов, посетить лекции и художественные мастер-классы. Участников учат чувствовать цвет, работать с акварелью и гуашью, помогают освоить техники ручной печати, чтобы создать уникальную открытку с видами Быково. Каждый посетитель выставки может унести с собой не только впечатления, но и частичку искусства, созданную своими руками.

«С 2022 года мы делаем такие выставки, приглашаем всех художников, фотографов участвовать и приносить свои работы на „Вернисаж“. Это первый раз, когда наша выставка идет три недели, до этого наши вернисажи были однодневными мероприятиями», — рассказала волонтер проекта SaveBykovo Бринда Пулариани. Выставка «Вернисаж» ждет гостей до 14 февраля. Вход свободный.