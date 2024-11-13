Волонтеры из Раменского отправили новую партию гумпомощи в зону СВО

Добровольцы собрали продукты, медикаменты, одежду и технику. До этого представители отряда общались с бойцами, чтобы понять, что им необходимо.

«Сплотились мы очень хорошо, у нас появилась такая утвержденная команда тех людей, которые днем и ночью что-то мониторят, всегда готовы привезти, отвезти, всегда на погрузку приходят, то есть у нас отличная команда уже есть», — сказала руководитель отряда «Раменское» Маргарита Удалова.

Волонтеры объединились более двух лет назад. Сегодня в отряде свыше 1300 человек.

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