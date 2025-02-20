Волонтеры из Раменского округа помогли восстановить 2 музея в Мариуполе

Волонтеры из Подмосковья помогают возрождать пострадавшие в результате боевых действий музеи в Мариуполе. Они собирают экспонаты и восстанавливают утраченные коллекции.
Сотрудники музея-аптеки в деревне Донино в Раменском муниципальном округе помогли коллегам из музея Андрея Жданова архивными документами. Учреждение торжественно открыли 15 февраля.
Кроме того, в феврале прошлого года специалисты из подмосковного села Гжель передали в дар Мариупольскому краеведческому музею коллекцию кузнецовского фарфора. Хрупкие предметы доставили в целости и сохранности.
«Сделали большой дружной нашей Родиной — принимали мариупольцы участие, и мы свою лепту вложили гжельскую», — отметил основатель донинского музея-аптеки Евгений Иващенко.
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