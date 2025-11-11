Волонтеры из Пушкинского примут участие в образовательной программе

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из Пушкинского поучаствуют в интенсиве благодаря победе в престижном конкурсе. Ранее они прошли несколько его этапов.

Тимофей Гулевский, Софья Зубарева и Кристина Ладык смогут «прокачать» сильные стороны личности, посетят лекции на тему мотивации, а также выступления экспертов из сферы медиа.

Ранее ребята прошли муниципальный этап конкурса амбассадоров волонтерского движения. Они защитили свои проекты перед членами жюри. В результате четыре волонтера из Пушкинского отправились на областной этап.

Финал состоялся в октябре. Из 200 участников со всего Подмосковья выбрали 100 финалистов, в том числе трех волонтеров из Пушкинского. Благодаря этой победе активисты смогут принять участие в образовательной программе.

«Это огромное достижение и подтверждение того, насколько активные, неравнодушные и талантливые люди живут в нашем округе! Ваш труд, энергия и преданность добровольчеству безумно вдохновляют! Спасибо за ваш вклад в развитие движения и за то, что вы делаете наш мир лучше!» — сказали представители молодежного центра «Точка притяжения».