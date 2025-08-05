Волонтеры из Подольска примут участие в международном конкурсе «Интервидение»

Четверо молодых активистов из Подольска — Владислава Жердева, Ольга Жукова, Александр Шаповалов и Дмитрий Лебедев прошли обучение для тимлидеров волонтерских команд, которые будут задействованы на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». В течение двух дней участники изучали специфику работы волонтеров, обучались ключевым навыкам и компетенциям, которые пригодятся им на мероприятии.
Организаторы получили более 2,5 тысячи заявок со всей страны, для волонтерского корпуса отобрали почти 500 добровольцев.
Волонтеры будут встречать и размещать участников конкурса, помогать журналистам, решать транспортные и логистические вопросы, взаимодействовать со зрителями и почетными гостями, оказывать содействие режиссерско-постановочной группе.
Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на «Live Арене». На мероприятие прибудут представители более чем 20 стран.
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