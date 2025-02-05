Волонтеры из Подольска поехали очищать от мазута берег Анапы

Шестеро волонтеров из Подольска направились с экологической миссией в Анапу на 10 дней, чтобы помочь в очистке прибрежной зоны от последствий нефтяной катастрофы. Их возвращение намечено на 15 февраля.

В ходе своей работы добровольцы займутся просеиванием песка и удалением мазута. Для выполнения этой важной задачи в Анапу отправилось 80 человек из 16 округов Московской области, среди которых и подольские волонтеры. К акции присоединились студенты колледжей РГУТИС «МОКИТ» и «Московия», а также ученица лицея № 5, корпуса 2.

«Глядя на то, что происходит с побережьем Краснодарского края, сложно бездействовать, поэтому я решил поехать. Чувствую на своих плечах большую ответственность, понимаю, что это общее дело, и мы не должны оставаться в стороне», — рассказал координатор местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Шаповалов.

Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Нефть разлилась в двух районах Краснодарского края, что привело к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Экологи и множество волонтеров со всей страны активно занимаются ликвидацией последствий происшествия, и подольчане также решили внести свой вклад в общее дело.