Волонтеры из Подольска передали школьные наборы детям из Курска и новых территорий

Волонтеры привезли свыше 100 единиц канцтоваров в центр «Мечта» для ребят, эвакуированных из Курской области, ДНР и ЛНР. Для школьников доставили тетради, ручки, карандаши, альбомы, краски, пластилин, пеналы.

Гуманитарную помощь собрали в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Возить детей в школу будут на автобусах. Транспорт оснащен системой контроля скорости, режима труда и отдыха водителей, а сиденья — ремнями безопасности. Проходы оборудованы поручнями, установлена спутниковая навигация «Глонасс».

В салоне появились сигнальные кнопки «Просьба об остановке». Автобусы приобретены специально по областной программе «Образование Подмосковья». Они отвозят учеников, живущих не в пешей доступности от школы, если у родителей нет возможности довезти ребенка до учебного заведения.