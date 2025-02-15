Волонтеры из Подольска отправились на ликвидацию разлива мазута в Анапе

Шесть волонтеров из Подольска в составе команды Подмосковья отправились на ликвидацию экологической катастрофы в Анапе. Среди активистов — студенты подольских колледжей и ученица лицея № 5.

Волонтеры из Подольска совместно с другими активистами очищают побережье Черного моря и спасают пострадавших птиц. Особенно тщательно заботятся о пернатых, ведь они больше всего пострадали от нефтяных пятен.

Волонтеры работают в Едином центре спасения, где подопечным оказывают комплексную помощь. Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы в загрязненной зоне — специальными костюмами, перчатками, масками и сапогами.

«В борьбе за чистоту природы задействовано 600 единиц техники, но главное — большие сердца людей, которые не смогли остаться в стороне. Наши волонтеры вернутся домой, но плоды их добрых дел останутся надолго», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.