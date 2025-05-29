Волонтеры из Подмосковья провели творческие мастер-классы для детей из ДНР

Благотворительный фонд «Синергия Добра» при поддержке Министерства информации и молодежной политики организовал культурно-образовательную поездку для 28 детей из Макеевки. Мероприятие помогли организовать участники движения «Волонтеры Подмосковья».

Проект «Синергия Добра» уже три года помогает детям через искусство: проводит мастер-классы по живописи, где ребята создают картины маслом и раскрывают свой творческий потенциал. За это время юные участники написали 669 работ и поучаствовали в 31 мастер-классе.

«В этот раз мы пригласили талантливых ребят из школы изобразительных искусств Макеевки. Наша цель — раскрыть их творческий потенциал, расширить горизонты и привить любовь к искусству и своей Родине», — подчеркнула председатель благотворительного фонда помощи незащищенным слоям населения «Синергия добра» Виктория Максимова.

В течение пяти дней дети побывали на Красной площади, в концертном зале «Зарядье», Большом Московском цирке, музее имени Пушкина и других знаковых местах Москвы. Главным событием стал мастер-класс в Музее Победы на Поклонной горе, где дети рисовали под руководством художников фонда.