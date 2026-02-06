Волонтеры из Подмосковья поддержали коммунальщиков Бронниц

В Бронницах на Советской улице 29 января около двух часов дня волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» организовали акцию поддержки для коммунальных служб. В то время как работники активно очищали город от снега, активисты развозили горячий чай и печенье по дворам.

Идея акции возникла мгновенно, когда волонтеры увидели людей с оранжевыми лопатами. Все необходимое нашлось сразу, а чай они приготовили в молодежном центре «Алиби».

«Мы понимаем, что на холоде люди быстро замерзают, несмотря на то что двигаются. Насколько возможно, решили поддержать их», — рассказала волонтер Ольга Кустарева.

Сотрудники коммунальных служб были приятно удивлены вниманием и пообещали работать с удвоенной силой. Акция охватила различные точки города, волонтеры заезжали практически в каждый двор, чтобы поддержать всех, кто был занят уборкой снега.