Волонтеры из округа Пушкинский побывали на экскурсии в Совете Федерации

Добровольцы во главе с руководителем пушкинского отделения «Волонтеров культуры» Денисом Колесниковичем, а также ученики гимназии «Тарасовка» совершили поездку в Москву, где их ждала насыщенная программа. В стенах Совета Федерации активисты погрузились в историю российского парламентаризма.

Ребята давно мечтали побывать в здании Совета Федерации. С этой просьбой они обратились на открытии обновленного дома культуры «Импульс» в поселке Челюскинском к главе округа Пушкинский Максиму Красноцветову. Вскоре волонтеры получили приглашение в столицу.

В Совете Федерации юным гостям рассказали о зарождении и развитии законодательной власти, о роли и функциях верхней палаты парламента, а также о символах российской государственности — гербах страны и всех ее регионов.

Кроме того, волонтеры побывали в одном из древнейших и почитаемых монастырей страны — Высоко-Петровском. Обитель, которая является символом становления Москвы как столицы Российского государства, недавно отметила свое 700-летие.