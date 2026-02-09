Волонтеры из Одинцова отправили более 1500 тонн гумпомощи в зону СВО

Центральный пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово обсудили на совещании с главой округа Андреем Ивановым. С 2022 года волонтеры отправили в зону специальной военной операции более 1540 тонн грузов.

Помощь включает продукты, лекарства, вещи и другие необходимые товары. Грузы поступают в Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, а также в Курскую область.

Руководитель волонтерского центра Подмосковья и депутат Екатерина Скорикова сообщила, что поддержку также получили более 5 тысяч переселенцев. Волонтеры помогают детским домам, семьям с детьми-инвалидами, школам-интернатам и другим нуждающимся организациям.

Присоединиться к работе может любой желающий. Пункт приема открыт по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 26. Также работает дополнительный пункт на улице Кутузовской, дом 1.