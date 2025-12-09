Волонтеры из Одинцова одержали победу в региональном конкурсе

Финал ежегодного регионального конкурса добровольцев «Волонтер года — 2025» завершился в Подмосковье — награждали лучших по 12 категориям. В двух из них победили представители Одинцовского округа: Филипп Собх стал победителем в номинации «Многолетний вклад», а Камила Гусейнова — в номинации «Открытие года».

Участники и гости увидели настоящий праздник творчества и вдохновения: молодежные площадки, яркие выступления, приятные сюрпризы и подарки, а главное — много позитива и радости.

Кроме того, жюри охарактеризовало победу наших волонтеров из Одинцовского молодежного центра как свидетельство того, что быть волонтером — большая честь и гордость, а каждое доброе дело приносит улыбки, радость и тепло в сердце и побуждает окружающих к новым благородным поступкам.

Всего в этом году за награды конкурса боролись 32 волонтера. Организаторы отметили рекордный интерес: поступило более 230 заявок из 56 городов Московской области.