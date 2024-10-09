Волонтеры из Ногинска помогли семье военнослужащего с ремонтом квартиры

В рамках акции «Добрые дела» волонтеры Богородского округа и депутаты помогли семье военнослужащего с ремонтом квартиры. Они разобрали и вынесли старую мебель, занесли строительные материалы.

Женщина рассказала, что квартира давно нуждалась в обновлении, и оказанная помощь стала для нее настоящим подарком. Вся команда работала с большим энтузиазмом, понимая, что содействие и поддержка имеют большое значение для семьи, которой пришлось пережить трудные времена.

После завершения ремонта волонтеры не оставят семью без внимания — они продолжат общаться с ней, предлагая свою помощь в дальнейшем. Эта поддержка приносит не только практическую пользу, но и поднимает моральный дух, напоминая, что в сложные времена всегда можно рассчитывать на поддержку окружающих.

Отметим, что акция «Добрые дела» объединяет не только молодежь, но и людей разных возрастов, готовых прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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