Волонтеры из Ногинска передали комплекты сухого душа для бойцов СВО

Волонтерскому отряду «Богородские Берегини» из Ногинска передали одноразовые полотенца для сухого душа для отправки в зону СВО. Помимо полотенец, бойцам передадут маскировочные сети.

Волонтерская группа «Богородские Берегини» активно помогает военнослужащим СВО. Они шьют маскировочные сети, специальные костюмы для снайперов, браслеты для выживания и многое другое. В ближайшее время волонтеры снова поедут в зону проведения СВО. В этот раз они дополнительно передадут одноразовые полотенца для сухого душа.

«Эти полотенца — настоящее спасение для ребят! Мы знаем, как тяжело им приходится, и стараемся обеспечить все необходимое для комфорта в условиях ограниченного пространства и ресурсов. Именно таких простых, но необходимых вещей не хватает ребятам больше всего», — рассказала руководитель волонтерской группы Валентина Лобачева.

Помощь была передана в рамках проекта «Женское движение Единой России», который начал свою работу не так давно, летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов.

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