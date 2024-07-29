Волонтеры из Мытищ доставили помощь для медбатальона в зону СВО
Новую партию гуманитарной помощи отправили из Мытищ для медицинского батальона в зону СВО. Волонтеры передали лекарства, носилки для бойцов, генераторы и автомобиль УАЗ. Машина — тоже часть гуманитарной помощи.
Атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов с казаком Сергеем Кораблевым лично передали мытищинским военнослужащим с позывными Кортес и Туман груженный гуманитарной помощью микроавтобус «буханка».
На собранные мытищинцами средства закупили носилки для бойцов, медоборудование и лекарства, генератор и запасной комплект резины для машины. Помощь доставили в освобожденный военнослужащими населенный пункт Пески.
Перед отправкой автомашину модернизировали специалисты Мытищинской электросети. Они установили средство радиоэлектронной защиты и оборудование против дронов. Оснащенный радиоэлектроникой автомобиль безопасно вывезет раненых бойцов с территории боевых действий.
Любой желающий может оказать помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Помочь можно здесь.
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