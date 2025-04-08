Волонтеры из Можайска проведут цикл уроков на тему добровольчества для школьников

Проект уроков на тему добровольчества запустили активисты движения «Волонтеры Подмосковья» в Можайске. Они проведут цикл тематических мероприятий в образовательных учреждениях округа.

Инициативу решили реализовать в честь пятилетнего юбилея волонтерского движения. Проект «ДоброУроки» запустил Можайский молодежный центр.

В его рамках для ребят младшего возраста в каждой школе округа проведут по пять тематических уроков. На них детям расскажут о том, что такое добровольчество и какие есть направления волонтерства.

После со школьниками закрепят пройденный материал. Также на уроках у детей появится шанс отточить навыки ораторского мастерства и коммуникации.

Накануне уже состоялось первое мероприятие в рамках реализации проекта. На нем сотрудница Можайского молодежного центра Дарья Куткова рассказала о системе планирования целей и развития личности.