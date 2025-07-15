Волонтеры из Можайска приняли участие в областном фестивале молодежи

Масштабное мероприятие было посвящено пятилетию движения «Волонтеры Подмосковья». Можайский округ на фестивале представляли 10 активистов.

Молодые волонтеры посетили образовательные и интерактивные площадки, пообщались с представителями разных муниципальных образований Подмосковья и получили новые знания под руководством компетентных специалистов.

Ксения Савицкая из Можайского округа представляла стенд, где делилась опытом с добровольцами из других муниципалитетов Московской области, рассказывала о добрых делах и проектах «Волонтеров Подмосковья» и предлагала участвовать в различных активностях.

«Я встречала гостей, среди которых были министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, телеведущая Яна Чурикова, автор проекта Tatarka FM Лилия Абрамова», — рассказала Ксения Савицкая.

Сейчас можайские волонтеры активно готовятся к международному конкурсу «Интервидение-2025», который пройдет в сентябре в Москве.