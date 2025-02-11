Волонтеры из Можайска приняли участие в ликвидации разлива мазута в Анапе

Фото: Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

Волонтеры из Можайска продолжают борьбу с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море. Загрязнения прибрежной зоны нефтепродуктами могут причинить серьезный вред экологии, в том числи разрушить местную флору и фауну.

В Краснодарский край отправились из Можайска шесть волонтеров.

«Каждое мероприятие распланировано по времени. Наш день начинается с завтрака, и только после этого мы выезжаем на пляж. Там всем выдают необходимые средства индивидуальной защиты, инвентарь, и мы приступаем к работе», — рассказал волонтер из Можайского округа Наталья.

Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
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Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
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В течение рабочего дня для активистов организовывают трехразовое питание и транспорт до работы. Всего в ликвидации участвуют около пяти тысяч человек, задействованы 600 единиц техники.

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