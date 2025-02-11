Волонтеры из Можайска приняли участие в ликвидации разлива мазута в Анапе

Волонтеры из Можайска продолжают борьбу с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море. Загрязнения прибрежной зоны нефтепродуктами могут причинить серьезный вред экологии, в том числи разрушить местную флору и фауну.
В Краснодарский край отправились из Можайска шесть волонтеров.
«Каждое мероприятие распланировано по времени. Наш день начинается с завтрака, и только после этого мы выезжаем на пляж. Там всем выдают необходимые средства индивидуальной защиты, инвентарь, и мы приступаем к работе», — рассказал волонтер из Можайского округа Наталья.
В течение рабочего дня для активистов организовывают трехразовое питание и транспорт до работы. Всего в ликвидации участвуют около пяти тысяч человек, задействованы 600 единиц техники.
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Юные спортсмены из Можайска стали призерами областного турнира по боксу
В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая
Экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили арест до середины мая
Названа дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов
Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте