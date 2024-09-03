Волонтеры из Можайска поучаствовали в патриотическом фестивале в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Активисты из Можайска помогли в организации фестиваля «Спасская башня» в парке «Патриот». Они рассказали о масштабах праздника и задачах, которые выполняли на нем.

Международный военно-музыкальный фестиваль прошел на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в парке «Патриот».

Во время дневного представления ориентироваться на территории комплекса зрителям помогали волонтеры из Можайска. Среди гостей праздника были также военнослужащие и их семьи.

Ребята рассказали о масштабах мероприятия. В нем поучаствовали более 30 оркестров из России и восьми зарубежных стран — Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции и ЮАР.

Также на фестивале звучали песни советских композиторов и классическая музыка.

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