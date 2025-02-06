Волонтеры из Можайска отправились на очистку побережья Анапы от мазута

Более 80 добровольцев из Подмосковья выехали в Анапу для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Среди них — шестеро активистов из Можайского округа.

К волонтерам присоединились четыре студентки Можайского техникума, жительница Можайска, обучающаяся в Гагаринском техникуме и студентка магистратуры Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Девушки уже много лет занимаются добровольческой деятельностью и участвуют в волонтерских проектах различных уровней.

Студентка Можайского техникума Наталья рассказала, что когда произошла катастрофа в Краснодарском крае, она и ее подруги почти сразу же решили принять участие в устранении последствий разлива мазута. Ранее студентки участвовали в мероприятиях Всероссийского общества охраны природы, международной акции «Сад памяти» и многих других.

В течение 10 дней волонтеры будут собирать мазут с пляжей в мешки и просеивать песок, используя при этом специальное снаряжение и средства индивидуальной защиты. Эта поездка станет хорошим вкладом в восстановление окружающей среды и покажет, как важно объединять усилия ради общей цели.