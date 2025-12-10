В Молодежном центре «Импульс» состоялась торжественная церемония гранд-финала ежегодного областного конкурса «Волонтер года — 2025». Это мероприятие, по традиции, собрало самых ярких и активных добровольцев со всего Подмосковья.

В этот вечер чествовали тех, кто своим примером вдохновляет и меняет мир к лучшему. Признание получили и представители Лыткарина. Алла Селезнева и Анна Грекова стали лауреатами и победителями сразу в нескольких номинациях конкурса.

«Быть волонтером — это гордость, ответственность и настоящее достоинство! Каждая улыбка, каждое доброе дело, сделанное вами, наполняет сердце теплом и вдохновляет окружающих на новые свершения», — сообщили организаторы.

Помимо церемонии награждения, гостей и участников ждала праздничная программа с творческими номерами и интерактивными зонами.