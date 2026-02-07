Волонтеры из Лотошино оказали помощь в уборке снега

В поселке Лотошино Московской области волонтеры очистили от снега подъездные пути к многоквартирному дому №1 на улице Калинина и детскую игровую площадку. Чтобы добраться до площадки, добровольцам пришлось прокладывать путь через сугробы.

Волонтер Евгений Ядрихинский отметил, что таким образом активисты решили помочь коммунальным службам, которые не успевают убрать снег во всех необходимых местах. Он подчеркнул, что лотошинские волонтеры выходят на борьбу со снегом каждый день. Чаще всего они очищают от снега придомовые территории, парковки и детские площадки.